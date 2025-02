Lenovo nominata un Leader nella trasformazione digitale delle medie imprese grazie a innovative soluzioni per il luogo di lavoro

MORRISVILLE, North Carolina: Lenovo è stata nominata un Leader nella valutazione 2024 PEAK Matrix® dei servizi per il luogo di lavoro digitali delle medie imprese condotta da Everest Group. Questo riconoscimento rispecchia le innovative soluzioni per il luogo di lavoro digitali e incentrate sul cliente che mettono in grado le medie imprese di far fronte efficacemente ai problemi aziendali quotidiani.

Rendere più autonome le medie imprese tramite le soluzioni per il luogo di lavoro digitali Lenovo

Le imprese devono affrontare problemi sempre più complessi riguardo all’agilità operativa e al contenimento dei costi e le soluzioni per il luogo di lavoro digitali sviluppate da Lenovo spiccano perché consentono di ottenere risultati personalizzati, scalabili e di notevole impatto. Sfruttando la sua piattaforma Care of One™ proprietaria, Lenovo offre esperienze su misura che migliorano la produttività dei dipendenti, snelliscono le operazioni IT e riducono i costi.

Fonte: Business Wire

