Bagagli in crisi: l’Indice Lost Luggage Concierge di Sostravel.com svela i peggiori aeroporti e compagnie aeree dell’inverno 2024/2025

In calo la percentuale dei reclami per danneggiamento, stabile la percentuale di smarrimenti. Salgono ritardi alla consegna.

Royal Air Maroc, peggiore compagnia seguita da Air France

Quattro aeroporti con maggiori segnalazioni

Peggiore data per viaggiare: 20 novembre

63% dei problemi avvenuti in viaggi con almeno uno scalo

ROMA: I dati relativi al periodo 12 novembre 2024-12 gennaio 2025 hanno evidenziato tendenze significative riguardanti ritardi, smarrimenti e danni ai bagagli. Ecco i risultati principali.

1. Tipologie di problemi più comuni

Il problema più frequente segnalato dai passeggeri è stato il danneggiamento del bagaglio, che ha rappresentato il 49,28% dei casi. Seguono le consegne in ritardo, con il 23,91%, e gli smarrimenti, che hanno riguardato l’8,70% dei reclami. Alcuni passeggeri hanno riportato più problematiche combinate, come ritardo e danni, con una percentuale minore al 4,35%.

2. Compagnie aeree con il maggior numero di problemi

Le compagnie aeree che hanno registrato la percentuale più alta di reclami sui bagagli sono Royal Air Maroc (8,70%), seguita da Air France (7,97%) e Turkish Airlines (7,97%). Questo dato suggerisce che alcune compagnie potrebbero avere problemi nella gestione del trasporto bagagli, specialmente nei periodi di alta stagione.

3. Aeroporti di arrivo con più segnalazioni

Gli aeroporti con più problemi segnalati sono stati Istanbul (IST), Parigi (CDG), Praia (RAI) e Abidjan (ABJ), tutti con circa il 2% delle segnalazioni.

4. Giorni con il maggior numero di problemi

Le date con la percentuale più alta di segnalazioni coincidono con i periodi di maggior traffico aereo. Il 20 novembre 2024 è stato il giorno con più reclami (5,07%), un dato che suggerisce una correlazione con i primi spostamenti per la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti. Anche il 15 dicembre, il 23 dicembre e il 25 dicembre hanno registrato 4,35% ciascuno.

5. Tendenze nei voli con scalo

L’analisi ha rivelato che il 63,04% dei voli coinvolti nei reclami includeva almeno uno scalo, mentre solo il 36,96% erano voli diretti. Questo suggerisce che i voli con scali presentano una maggiore probabilità di problemi con i bagagli.

I voli diretti hanno registrato una percentuale più alta di bagagli danneggiati (54,90%), mentre i voli con scalo hanno mostrato una maggiore incidenza di ritardi nella consegna (24,14%) e smarrimenti (9,20%). Inoltre, problemi più complessi, come una combinazione di ritardo e danno al bagaglio, sono stati segnalati solo nei voli con scalo, suggerendo un rischio più elevato nelle operazioni di trasferimento bagagli.

Conclusioni

“Dai dati emerge chiaramente che il periodo invernale, e in particolare le festività, rappresenta un momento critico per la gestione dei bagagli. Per i viaggiatori, adottare misure precauzionali come etichettare chiaramente i propri bagagli e optare per il servizio di tracciamento Lost Luggage Concierge di Sostravel.com può ridurre notevolmente il rischio di perdita o ritardo dei bagagli, garantendo un viaggio più sereno.”— afferma Edoardo Zarghetta, di sostravel.com.

Indice dei Bagagli Smarriti di Sostravel.com

I dati proprietari del network Sostravel.com mostrano le rotte, le compagnie aeree e gli aeroporti con la maggiore o minore probabilità di riconsegna dei bagagli ai loro proprietari.

Maggiori informazioni su Sostravel.com

Sostravel.com S.p.A. è una società di servizi ai viaggiatori quotata a Milano (BIT:SOS) e a New York (SOSAF), che gestisce le app sostravel e flio, e le piattaforme www.sostravel.com e www.amare.travel

Tour operator digitale e società di tecnologia per i viaggi, Sostravel.com sviluppa soluzioni digitali di viaggio proprietarie, come il Lost Luggage Concierge per la protezione e il recupero dei bagagli, e Dr. Travel, un servizio di telemedicina progettato per i viaggiatori.

Oltre 1 milione di viaggiatori in tutto il mondo hanno utilizzato Sostravel.com come compagno di viaggio digitale, per trovare offerte sui loro viaggi e ottenere informazioni per rendere i loro viaggi più piacevoli.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita