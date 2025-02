Audiencerate accelera la sua espansione internazionale: Nicola Boschetti entra nel Board di Audiencerate Italia

LONDRA: Audiencerate, leader nelle soluzioni di data intelligence e AI applicate al marketing digitale, annuncia con entusiasmo l’ingresso di Nicola Boschetti nel Board di Audiencerate Italia. Boschetti porta con sé una vasta esperienza in ruoli di leadership presso multinazionali come General Electric, Microsoft e Ferrari, dove ha ricoperto, tra l’altro, un ruolo di rilievo nell’IPO al NYSE.

Grazie alla sua consolidata esperienza nei mercati finanziari e nella strategia aziendale, unita alla capacità di gestire progetti di grande portata, Boschetti affiancherà Gianluca Leotta (avvocato d’affari, imprenditore e fondatore di Audiencerate) e Marco Del Tongo (CEO) nel percorso di espansione internazionale nei settori MarTech e AdTech.

Uno dei principali obiettivi della nuova governance sarà lo sviluppo strategico della partnership globale tra Audiencerate e Microsoft, volta a innovare l’ecosistema del marketing e le piattaforme di advertising con tecnologie avanzate basate su AI e Azure. Audiencerate, come AI Cloud Partner e membro dell’ISV Success Program, distribuisce i propri SaaS tramite il Microsoft Marketplace, potenziando il go-to-market attraverso la vasta rete di partner Microsoft e il posizionamento dell’azienda come punto di riferimento nel settore della gestione e attivazione di dati per il marketing omnichannel delle imprese.

“Siamo entusiasti di accogliere Nicola nella nostra squadra. La sua esperienza nella finanza, nel mercato tecnologico e nella gestione di aziende di caratura internazionale rappresenta un valore inestimabile,” – ha dichiarato Gianluca Leotta, presidente e fondatore di Audiencerate. “La nostra visione è chiara: continuare a innovare e costruire un futuro in cui dati e AI possano rivoluzionare il marketing digitale, con la partnership con Microsoft come elemento chiave di questa strategia.”

Marco Del Tongo, CEO di Audiencerate, ha sottolineato l’importanza del nuovo ingresso: “In Audiencerate siamo guidati dalla passione per l’innovazione e l’eccellenza. Con l’arrivo di Nicola, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra struttura organizzativa e accelerare la crescita e la distribuzione, liberando tutto il potenziale delle nostre soluzioni.”

Nicola Boschetti ha espresso il proprio entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono onorato di poter contribuire al percorso di crescita, sia organica che inorganica, di Audiencerate e di lavorare al fianco di professionisti di alto livello come Gianluca Leotta e Marco Del Tongo, che ringrazio per l’opportunità e la fiducia accordatami. Il potenziale della data intelligence e dell’AI nel marketing digitale è enorme, e Audiencerate, una realtà dinamica e ambiziosa con un gruppo di grande talento e una visione strategica ben definita, è nella posizione ideale per guidare questa trasformazione.”

A proposito di Audiencerate

Audiencerate è una società che opera nei settori Martech e Adtech, ed è una delle poche realtà al mondo riconosciute come Data Provider di Google, specializzata nella gestione, attivazione e analisi dei dati per il digital advertising. Grazie a tecnologie avanzate e all’intelligenza artificiale, supporta brand, agenzie e piattaforme nell’ottimizzazione delle campagne pubblicitarie e nella valorizzazione dei dati. In forte espansione internazionale, l’azienda si pone come un punto di riferimento per l’innovazione nel marketing digitale.

Fonte: Business Wire

