Dubai riunirà più di 30 capi di Stato e di governo e leader globali al World Government Summit 2025

Tra gli ospiti degni di nota: 30 capi di Stato e di governo, il direttore generale dell'FMI, i CEO di Google, AstraZeneca, MasterCard, Dow Jones e altri ancora

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: In un'epoca in cui governance, tecnologia e resilienza economica definiscono il futuro delle nazioni, il World Government Summit (WGS 2025), giunto alla sua 12ª edizione, riunisce i leader più influenti del mondo, dai capi di Stato ai visionari in ambito tecnologico, per plasmare soluzioni che guideranno il progresso globale nel prossimo decennio.

Oltre 30 capi di Stato e di governo, più di 400 ministri, 80 organizzazioni internazionali, 140 delegazioni di governo e più di 6.000 partecipanti si riuniranno tra l'11 e il 13 febbraio a Dubai per identificare ed espandere le soluzioni in materia di stabilità economica, trasformazione digitale e il modo in cui la collaborazione tra pubblico e privato può generaer un cambiamento significativo.

Fonte: Business Wire

