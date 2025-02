B2PRIME Group si assicura la licenza di fornitore di servizi finanziari dalla FSCA in Sudafrica

CITTÀ DEL CAPO, Sudafrica: B2PRIME Group, un importante fornitore globale di liquidità multi-asset Prime of Prime, ha rafforzato la sua presenza normativa assicurandosi una licenza di Fornitore di servizi finanziari (FSP) (n. 54191) da parte della South African Financial Sector Conduct Authority (FSCA), l'Autorità sudafricana per la condotta del settore finanziario, attraverso la sua controllata, B2B Prime Services Africa (Pty) Ltd.

Questa recente approvazione rappresenta la quarta licenza operativa della società, e aggiunge il Sudafrica al suo quadro normativo esistente, che comprende Cipro, le Isole Mauritius e le Seychelles. L'espansione migliora ulteriormente la portata normativa di B2PRIME Group, rafforzandone l'impegno a offrire un brokeraggio del tutto conforme e soluzioni di liquidità nei mercati emergenti.

Fonte: Business Wire

