HTEC e d-Matrix, la startup di hardware per l'inferenza AI, annunciano una partnership strategica

SAN MATEO, California: HTEC, azienda globale di consulenza, software e sviluppo prodotti digitali, è orgogliosa di annunciare la creazione di una partnership strategica con d-Matrix, creatore di Corsair™, la piattaforma di elaborazione AI più efficiente al mondo per l'inferenza nei data center. Sasha Ostojic, che siede sia nel comitato consultivo di HTEC sia nel consiglio di amministrazione di d-Matrix, è stato essenziale nel mettere in contatto le aziende e nel velocizzare la collaborazione.

Nell'arco della reciproca collaborazione, HTEC metterà a frutto la sua vasta competenza nell'AI e nello sviluppo di software embedded per supportare d-Matrix nello sviluppo della sua soluzione software. HTEC inoltre utilizzerà un approccio gestionale attivo per identificare e affrontare in modo proattivo i problemi e solidi meccanismi di reportistica a garanzia di qualità, efficienza e miglioramento a ciclo continuo nel corso del progetto.

"Fin dal primo giorno della collaborazione con d-Matrix abbiamo riconosciuto la passione simile che ci spinge ad affrontare problemi ingegneristici "irrisolvibili" e a portare sul mercato soluzioni assolutamente innovative. d-Matrix consente alle organizzazioni di livello aziendale di sfruttare il calcolo in memoria per l'esecuzione efficiente dei carichi di lavoro AI. Ci impegniamo per fornire soluzioni in grado di superare le aspettative dei clienti e siamo entusiasti di aiutare d-Matrix a dare piena applicazione a tutto il potenziale della loro piattaforma", ha affermato Marko Zdravkovski, direttore senior del settore ingegneristico e delle forniture presso HTEC.

"L'esperienza di HTEC nell'innovazione e nell'impegno per l'eccellenza è in perfetta sintonia con la nostra azienda", è stato il commento di Peter Buckingham, vicepresidente senior del comparto Software presso d-Matrix. "Siamo rimasti colpiti dalla loro competenza e dell'approccio alla strategia in questo progetto. Mentre d-Matrix continua a ridefinire performance ed efficienza per l'inferenza AI su larga scala, siamo entusiasti di dare il benvenuto a HTEC come partner tecnologico d'eccellenza".

Informazioni su HTEC:

HTEC è una società internazionale di ingegneria digitale e sviluppo prodotti che dà impulso all'evoluzione tecnologica delle imprese con il massimo impatto al mondo, dalle startup dirompenti alle aziende Fortune 500. HTEC coniuga competenze ingegneristiche d'eccellenza con una creatività straordinaria, consentendo ai propri clienti di innovare, progettare e sviluppare tecnologie totalmente innovative e nuove soluzioni e piattaforme digitali in diversi settori.

Informazioni su d-Matrix:

d-Matrix promuove il calcolo per i moderni carichi di lavoro dell'AI ed è un pioniere nelle soluzioni Digital In-Memory Computing (DIMC) che risolvono le limitazioni dell'accelerazione dell'inferenza GenAI. d-Matrix crea soluzioni flessibili per l'inferenza su larga scala utilizzando tecniche di packaging e circuiti innovativi, un'architettura DIMC basata su chiplet, fabric di interconnessione e progettazione hardware-software congiunta. Fondata nel 2019, l'azienda ha il supporto dei principali investitori e partner strategici Playground Global, M12 (Microsoft Venture Fund), Triatomic Capital, SK Hynix, Nautilus Venture Partners, Marvell Technology ed Entrada Ventures.

