Taylor Grosso, Alex Matos e Allison Young di Laserfiche inclusi nella classifica 2025 dei Channel Chief del CRN®

LONG BEACH, California: Laserfiche, importante piattaforma aziendale che aiuta le organizzazioni a gestire i contenuti e i flussi di lavoro più critici, oggi ha annunciato che CRN®, un marchio di The Channel Company, ha inserito i nominativi di Taylor Grosso, direttore senior dei canali globali e delle alleanze, di Alex Matos, direttore associato per l'area Est, e di Allison Young, direttore senior per le Prevendite e la Fornitura di servizi, nel prestigioso elenco 2025 dei Channel Chiefs di CRN®. La classifica annuale riconosce i fornitori IT e i dirigenti della distribuzione che guidano la strategia e che definiscono l'agenda del canale per le proprie aziende.

"Il team del canale di Laserfiche è impegnato a investire a ciclo continuo nei nostri partenariati del canale e a rafforzare il nostro ecosistema del canale", ha dichiarato il direttore generale di Laserfiche, Karl Chan.

Fonte: Business Wire

