COMPL-AI identifica lacune di conformità critiche nei modelli DeepSeek ai sensi della legge UE sull'intelligenza artificiale

La valutazione, eseguita da LatticeFlow AI, rivela che i modelli distillati di DeepSeek sono in ritardo rispetto ai modelli proprietari per quanto riguarda la sicurezza informatica e i pregiudizi, mentre eccellono nella prevenzione della tossicità

ZURIGO: COMPL-AI, il primo framework per i modelli di IA generativa ai sensi della legge UE sull'IA, ha evidenziato lacune critiche nella conformità dei modelli distillati di DeepSeek. Sebbene questi modelli eccellano nella prevenzione della tossicità, sono carenti in aree normative chiave, tra cui le vulnerabilità della sicurezza informatica e le sfide di mitigazione dei pregiudizi, sollevando preoccupazioni sulla loro preparazione all'uso in produzione da parte delle imprese.

Sviluppato da ETH Zurich, INSAIT, e LatticeFlow AI, COMPL-AI è il primo framework incentrato sulla conformità che traduce i requisiti normativi in controlli tecnici attuabili.

Fonte: Business Wire

