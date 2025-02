Sam Elbeck di ExaGrid riconosciuto nel prestigioso 2025 CRN® Channel Chiefs List

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione di archiviazione di backup a livelli del settore con Retention Time-Lock che include un livello non rivolto alla rete (creando un vuoto d'aria a livelli), cancellazioni ritardate e immutabilità per il recupero di ransomware, ha annunciato oggi che CRN ® , un marchio di The Channel Company, ha nominato Sam Elbeck, Vice Presidente di Americas Sales and Channel Partners (Vendite e partner di canale nelle Americhe) di ExaGrid, al prestigioso elenco 2025 CRN® Channel Chiefs, che riconosce i dirigenti dei fornitori e della distribuzione IT che guidano la strategia e definiscono l'agenda del canale per le loro aziende.

“È un onore essere nominato nell'elenco Channel Chiefs ed essere riconosciuto con colleghi leader di canale”, ha dichiarato Sam Elbeck.

Fonte: Business Wire

