Nymi lancia l'autenticatore indossabile di nuova generazione per MFA senza password in ambienti OT

Nymi Band 4 si basa sul successo precedente nel settore produttivo delle scienze della vita, e ora rende facile e comoda l'autenticazione forte per i lavoratori in movimento in altri settori di importanza critica

TORONTO: Nymi, Inc. oggi ha annunciato il lancio del suo autenticatore indossabile di nuova generazione, Nymi Band 4, con una progettazione aggiornata e casi d'uso ampliati senza password per settori regolamentati, pur mantenendo la sua funzionalità di autenticazione di base che l'ha resa una soluzione leader nel settore produttivo delle scienze della vita.

Il recente sviluppo da Nymi offre ai settori con operazioni complesse una soluzione a mani libere per la Multi-Factor Authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori) senza password che offre un alto livello di sicurezza, conformità e comodità per lavoratori senza scrivania, tra cui operatori di linea di produzione, scienziati di laboratorio, tecnici sul campo e altri lavoratori essenziali in ambienti ad alta intensità di processo.

Fonte: Business Wire

