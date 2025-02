La nota investitrice di Shark Tank Barbara Corcoran sarà protagonista di Kinexions 2025

La magnate dell'immobiliare nonché imprenditrice sarà la protagonista del congresso sulle catene di fornitura più importante dell'anno

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), un leader globale per il coordinamento delle catene di fornitura end-to-end, oggi ha annunciato che Barbara Corcoran interverrà in qualità di oratrice VIP al Kinexions 2025, il congresso annuale dedicato alla comunità delle catene di approvvigionamento che si terrà ad Austin, in Texas dal 31 marzo al 2 aprile.

Fondatrice di The Corcoran Group, la Corcoran è anche produttrice esecutiva e "squalo" nel programma Shark Tank di ABC, lo show vincitore di cinque Emmy award, in cui ad oggi ha investito in centinaia di aziende.

Fonte: Business Wire

