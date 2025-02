Dante Genomics si espande in Dante Omics AI: Pionieri del futuro della medicina personalizzata

Costruita sulla base di anni di innovazione – dal Genoma di Dante Labs alla Piattaforma Avanti – Dante Omics AI introduce soluzioni completamente integrate per diagnostica, biopharma e longevità.

NEW YORK: Dante Genomics, leader globale nell’analisi genomica basata sull’intelligenza artificiale, si espande in Dante Omics AI per riflettere la sua evoluzione in una piattaforma multiomica. Integrando genomica, RNA, proteomica e trascrittomica spaziale in un unico avanzato framework di intelligenza artificiale, Dante Omics AI offre una visione completa della biologia umana, accelerando le scoperte per cliniche, medici, ricercatori e aziende biofarmaceutiche.

L’espansione nella multiomica è iniziata nel 2023, spinta dalle richieste di utenti e clienti. Il team di Dante Omics AI ha sviluppato strumenti proprietari per potenziare i benefici della multiomica e integrare diversi dati omici in approfondimenti avanzati.

“I nostri utenti ci hanno chiesto di sfruttare la multiomica e andare oltre la genomica tradizionale”, ha dichiarato Andrea Riposati, CEO di Dante Omics AI. “Unificando i dati multiomici con l’intelligenza artificiale generativa, possiamo fornire approfondimenti più profondi, migliorare la diagnostica e personalizzare l’assistenza ai pazienti su una scala senza precedenti.”

Rivoluzionare la sanità attraverso la multiomica

Offrendo una visione multidimensionale della salute, la piattaforma consente decisioni basate sui dati e un’assistenza ai pazienti più personalizzata.

Caratteristiche chiave della piattaforma Dante Omics AI

Integrazione completa dei dati

Converge genomica, trascrittomica e trascrittomica spaziale, proteomica e metabolomica per una comprensione olistica della salute.

Converge genomica, trascrittomica e trascrittomica spaziale, proteomica e metabolomica per una comprensione olistica della salute. Approfondimenti basati sull’AI

Sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per la modellazione predittiva, la sintesi rapida dei dati e la generazione di ipotesi.

Sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per la modellazione predittiva, la sintesi rapida dei dati e la generazione di ipotesi. Analisi avanzata

Utilizza il machine learning per migliorare l’accuratezza diagnostica, guidare la scoperta di farmaci e far progredire lo sviluppo terapeutico.

Utilizza il machine learning per migliorare l’accuratezza diagnostica, guidare la scoperta di farmaci e far progredire lo sviluppo terapeutico. Approccio centrato sui clinici

Offre strumenti di intelligenza artificiale trasparenti che consentono la medicina di precisione e decisioni informate.

Per maggiori informazioni, visita DanteOmics.com.

Informazioni su Dante Omics AI

Dante Omics AI unisce dati multiomici con l’intelligenza artificiale avanzata per guidare l’innovazione nella medicina di precisione. L’azienda sfrutta la sua piattaforma proprietaria Dante per fornire risultati superiori a clinici, ricercatori e individui. Continua a sviluppare tecnologie all’avanguardia che approfondiscono la comprensione della biologia umana e abilitano soluzioni sanitarie trasformative a livello globale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita