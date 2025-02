DEXCOM STABILISCE UNA PRESENZA DIRETTA IN ITALIA

Dexcom distribuirà in diretta in Italia il monitor continuo del glucosio (CGM) Dexcom ONE+.

MILANO: DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM), leader mondiale nel monitoraggio continuo del glucosio in tempo reale per le persone con diabete, ha annunciato oggi che a partire da metà marzo 2025 stabilira’ una presenza diretta in Italia. La decisione di Dexcom dimostra il suo impegno a garantire l'accesso al maggior numero possibile di persone con diabete alla propria CGM-life-changing technology.

Questo traguardo raggiunto da Dexcom implica che si concluderà il rapporto di distribuzione con Roche in Italia a partire da marzo 2025. Dexcom e Roche continueranno a collaborare durante il periodo di transizione; Roche si impegna a onorare e rispettare tutti gli impegni contrattuali esistenti. Entrambe le aziende si impegnano a garantire agli operatori sanitari e agli utenti Dexcom l'accesso alla fornitura di sensori Dexcom ONE+ senza interruzione, cosi’ come garantiscono la continuita’ degli attuali livelli di assistenza ai clienti.

Dexcom stabilirà la sua presenza in Italia con un ufficio a Milano e un team diretto locale di professionisti di Marketing, del settore Medical Affair e del Market Access.. Dexcom è inoltre lieta di annunciare che rafforzera’ la propria consolidata collaborazione con Theras, a cui si appoggera’ come team di forza vendita esterna per il prodotto DexcomOne+.

I canali distributivi della rimanente parte del portafoglio di prodotti Dexcom rimangono invariati.

"Stabilendo una presenza diretta in Italia, ritengo che saremo meglio posizionati per comprendere e soddisfare le esigenze dei fornitori di servizi sanitari, così come le necessità di coloro che si affidano ed utilizzano i nostri sensori. I miei più sinceri ringraziamenti vanno ai colleghi di Roche, per la partnership fino alla transizione e durante la stessa, e a quelli di Theras per la presente e futura collaborazione", ha dichiarato Raffaele Pulvirenti, Sr. Director delle Operazioni Commerciali per il Cluster Sud Europa di Dexcom. "In Dexcom siamo incessantemente focalizzati sull’offerta della migliore esperienza possibile per gli utenti e per gli operatori sanitari, e sono fiducioso che questa pietra miliare nella storia della nostra azienda sarà in grado di garantirla all'Italia".

In questa fase, gli utenti di Dexcom ONE+ e gli operatori sanitari sono invitati a continuare a comunicare ed interagire con il proprio operatore sanitario o con Roche.

