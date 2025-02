Uno studio globale condotto tra i direttori informatici rivela che il ROI rimane la barriera principale all’adozione dell’IA nonostante un aumento triplo della spesa

La ricerca commissionata da Lenovo indica che il 42% delle aziende in tutto il mondo pianificano di istituzionalizzare i casi d’uso dell’IA generativa

Il 37% dei dirigenti rimangono scettici sull’IA

MORRISVILLE, North Carolina: Vari dirigenti aziendali e responsabili delle decisioni in ambito informatico confermano che l’attuazione dell’IA diventerà mainstream mentre le aziende utilizzano una percentuale maggiore dei loro budget IT per implementare l’IA, secondo una nuova ricerca IDC commissionata da Lenovo. Il nuovo report globale 2025 CIO Playbook dal titolo It’s Time for AI-nomics evidenzia le aspettative riguardanti la spesa per l’IA da parte dei responsabili delle decisioni IT in tutto il mondo – nel 2025 triplicherà quasi rispetto all’anno scorso.

Fonte: Business Wire

