Datassential amplia la soluzione globale per dati riguardanti le offerte a tempo limitato e i menu per i 5 più grandi mercati europei

CHICAGO: Datassential, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma all’avanguardia di intelligence nel settore alimentare e delle bevande, ha annunciato l’espansione della sua soluzione avanzata per l’acquisizione e l’utilizzo di dati preziosi per le vendite a livello globale aggiungendo funzionalità di monitoraggio di offerte a tempo limitato (LTO) e menu approfonditi nei 5 più grandi mercati europei: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Questo perfezionamento rafforza ulteriormente la posizione di Datassential come standard principale per offrire all’ecosistema dei servizi alimentari dati approfonditi utili a fini decisionali.

Grazie a una piattaforma di commercializzazione di servizi finanziari che tiene traccia di oltre 11 milioni di operatori in più di 70 paesi di oltre 100 caratteristiche degli operatori stessi, la soluzione Datassential offre strumenti ineguagliati per aumentare la produttività delle vendite e le percentuali di accordi conclusi.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita