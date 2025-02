L’impegno di Tigo Energy all’insegna della qualità totale nel settore del fotovoltaico premiato dai risultati con la pietra miliare dei 1.000 impianti nel programma Green Glove

Il traguardo conseguito dal programma Tigo Green Glove riguarda l’installazione in quattro continenti e un supporto completo per i clienti commerciali e industriali (C&I) mentre è in fase di espansione l’installazione in ambiti residenziali.

CAMPBELL, California: Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” o la “Società”), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni software intelligenti nel settore dell’energia e degli impianti solari e fotovoltaici, oggi ha annunciato che vari installatori in quattro continenti hanno registrato oltre 1.000 impianti nel programma Tigo Green Glove. Progettato da Tigo come uno dei pilastri per garantire Qualità totale degli impianti solari e fotovoltaici (TQS) grazie a un supporto completo in ogni fase dell’installazione, il programma Green Glove è diventato rapidamente una risorsa essenziale per gli installatori, promuovendo una progettazione e attuazione più veloci, impianti di qualità superiore, sicurezza di pronto intervento incorporata nonché prestazioni e affidabilità dell’impianto superiori.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita