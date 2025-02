ACI Worldwide estende l’ecosistema di partnership nel settore fintech per combattere le frodi riguardanti i pagamenti push autorizzati (APP) in Europa e nel Regno Unito

L’accordo concluso con Banfico consente a ACI di offrire funzionalità di verifica del beneficiario e di conferma dei servizi riguardanti il beneficiario a banche e a fornitori di servizi di pagamento (PSP) nel Regno Unito e in Europa

OMAHA, Nebraska e LONDRA: ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), azienda innovatrice nel campo della tecnologia dei pagamenti a livello globale, ha annunciato l’estensione del suo ecosistema di partnership nel settore della tecnofinanza tramite l’accordo stretto con Banfico, una delle principali imprese fintech specializzata in tecnologia normativa, verifica di conti globale e soluzioni open banking.

ACI processa pagamenti da conto a conto per centinaia di PSP in Europa e nel Regno Unito impiegando soluzioni all’avanguardia per pagamenti istantanei. Grazie alla partnership stretta con Banfico, ACI supporterà PSP e banche europee e britanniche per rispettare l’obbligo di offrire servizi di conferma del beneficiario (CoP) e di verifica del beneficiario (VOP).

Fonte: Business Wire

