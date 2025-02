CHRIS ELLIOTT DI ALLIED TELESIS NOMINATO NELLA PRESTIGIOSA LISTA CHANNEL CHIEFS 2025 DI CRN®

Milano: Allied Telesis, leader mondiale nelle soluzioni di connettività e negli strumenti di rete intelligenti, ha annunciato che CRN®, brand di The Channel Company, ha incluso Chris Elliott, Vice President, Partnerships and Alliances, nella prestigiosa lista CRN® Channel Chiefs 2025. Il premio riconosce i dirigenti di vendor e distributori IT che guidano la strategia e definiscono l’agenda di canale per le loro aziende.

“Per sviluppare un partner program di successo è necessario avere un responsabile che promuova relazioni e innovazione in modo ottimale. Siamo entusiasti dell’operato di Chris alla guida della nostra strategia per i partner e ci congratuliamo con lui per questo meritato riconoscimento. La sua consolidata esperienza ci aiuta a identificare e a capitalizzare le opportunità di collaborazione e di crescita, e ci offre ottime prospettive per far crescere ulteriormente la nostra base di partner nel 2025,” ha dichiarato EuJin Lim, President di Allied Telesis.

Forte di oltre vent’anni di esperienza nel canale, Chris è entrato in Allied Telesis alla fine dello scorso anno ed è responsabile dell’esecuzione della strategia con i partner per l’espansione in Asia Pacifico, Nord America, America Centrale ed EMEA. Gestisce inoltre l’area sales dell’Europa del Nord, che comprende Regno Unito, Paesi nordici e Benelux. Nel corso della sua carriera, Chris ha ricoperto diversi ruoli commerciali e di canale presso aziende di riferimento, nonché in distributori e integrator, e possiede una conoscenza approfondita dell’ecosistema di canale. Il suo approccio programmatico e basato su soluzioni consente a infrastrutture sempre più complesse di funzionare senza problemi, coinvolgendo i giusti ecosistemi di partner per ottenere importanti risultati di business per i clienti.

“Come ogni anno, i premiati rappresentano la dedizione, innovazione e leadership a supporto del successo dei fornitori di soluzioni e favoriscono la crescita del canale,” ha dichiarato Jennifer Follett, VP, U.S. Content, ed Executive Editor, CRN, di The Channel Company. “Ognuno di questi eccezionali leader ha avuto sul canale un impatto duraturo, promuovendo partnership e progettando strategie creative che producono risultati. Hanno operato sul canale con grande qualità e siamo entusiasti di riconoscere i loro successi.”

La lista Channel Chiefs, pubblicata annualmente da CRN, mette in evidenza i principali responsabili dell’ecosistema di canale IT che lavorano costantemente per garantire un successo che si estende anche a partner e clienti ed è disponibile su www.CRN.com/ChannelChiefs

Per ulteriori informazioni sul Partner Program di Allied Telesis https://www.alliedtelesis.com/us/en/partners

Allied Telesis

Da oltre 35 anni, Allied Telesis fornisce connettività affidabile e intelligente per rispondere a ogni esigenza aziendale, dalle aziende enterprise ai progetti infrastrutturali complessi e critici a livello globale. In un mondo che si muove verso Smart City e Internet of Things, le reti devono evolversi rapidamente per affrontare nuove sfide. Le pluripremiate tecnologie, prodotti e servizi intelligenti di Allied Telesis offrono soluzioni efficienti e sicure per persone, aziende e “oggetti”, garantendo ai clienti maggiore valore e costi operativi inferiori. Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti soluzioni progettate e realizzate secondo i più alti standard e qualità. La nostra produzione è conforme agli standard ISO 9001 e tutte le nostre strutture aderiscono al rigoroso standard ISO 14001 per garantire un pianeta più sano. Per ulteriori informazioni https://www.alliedtelesis.com.

Fonte: Business Wire

