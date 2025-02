Verne amplia il campus del centro dati di Helsinki con un'acquisizione strategica della sede

Il nuovo investimento supporterà la crescente domanda di soluzioni sostenibili per l'AI e altre operazioni di calcolo ad alte prestazioni

LONDRA: Verne, il principale fornitore di centri dati HPC alimentati in modo sostenibile nei Paesi scandinavi, ha acquisito il lotto del suo campus del centro dati di Helsinki esistente, garantendosi lo spazio per una futura espansione. L'acquisto segna un ulteriore traguardo nell'ambiziosa strategia di crescita di Verne per i Paesi scandinavi, dopo il recente annuncio della sua nuova struttura di futura costruzione a Mäntsälä, Finlandia.

Spazio per crescere

Verne intende sviluppare ulteriormente la sede, utilizzando la sua capacità di 70MW per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni e sostenibili.

Fonte: Business Wire

