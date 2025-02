Wyss Center collabora con BrainScape Medical per concedere in licenza l'innovativa tecnologia Epios®

GINEVRA, Svizzera: Wyss Center for Bio and Neuro Engineering è lieto di annunciare una collaborazione strategica con BrainScape Medical, società di recente formazione specializzata nel monitoraggio cerebrale a lungo termine e nella neurostimolazione. Questa collaborazione costituisce un importante passo avanti nel tradurre la neurotecnologia innovativa in soluzioni cliniche del mondo reale.

Wyss Center ha concesso a BrainScape Medical una licenza esclusiva per Epios®, una piattaforma all'avanguardia ideata per il monitoraggio continuo e a lungo termine dell'attività cerebrale. Epios® offre una soluzione minimamente invasiva per la diagnosi e il trattamento dei disturbi neurologici con trial condotti per la prima volta sull'uomo (first-in-human) che stanno avendo risultati promettenti.

Trasformare le cure neurologiche con Epios®

Epios® offre il monitoraggio EEG sub-scalpo (sotto il cuoio capelluto) di tutta la testa utilizzando elettrodi minimante invasivi che consentono la registrazione continua dell'attività cerebrale.

