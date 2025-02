FlexTrade collabora con LoopFX per fornire funzionalità di trading FX ottimizzate

Con questa iniziativa, i clienti FX di FlexTrade, tra cui Insight Investment, portanno accedere senza problemi alla venue LoopFX all'interno dell'order blotter di FlexFX

LONDRA: FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader globale nei sistemi di esecuzione multi-asset e di gestione degli ordini, e LoopFX, una liquidity venue specializzata nel matching di operazioni FX di grandi dimensioni, hanno annunciato oggi che i clienti comuni possono sfruttare una nuova integrazione tra FlexFX e LoopFX. L'iniziativa è stata concepita per migliorare l'ambito delle opzioni di liquidità disponibili durante l'esecuzione di operazioni FX di grandi dimensioni, tramite LoopFX, all'interno dell'order blotter di FlexFX.

LoopFX offre un mid-point matching di ordini dark per gestori patrimoniali e banche, specializzandosi in grandi operazioni superiori a 10 milioni di dollari, che possono ridurre i costi di esecuzione e migliorare i processi di best execution.

Fonte: Business Wire

