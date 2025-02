AEVEX ottiene la certificazione AS9100

TAMPA, Florida: AEVEX Aerospace, leader mondiale per quanto riguarda i sistemi e i servizi senza pilota all'avanguardia, è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto la prestigiosa certificazione AS9100 per il suo stabilimento di Tampa, in Florida. Questa norma riconosciuta a livello internazionale rappresenta il quadro di riferimento per lo sviluppo e l'implementazione di sistemi di gestione della qualità nei settori aeronautico, spaziale e della difesa. Ottenuta in soli 9 mesi dal lancio ufficiale del progetto, questa certificazione dimostra ulteriormente l'impegno di AEVEX nel fornire prodotti di prima qualità ai mercati dell'aerospazio e della difesa.

AS9100, una versione della norma ISO9001 migliorata e specifica per il settore, stabilisce una serie di solidi requisiti di gestione della qualità per garantire la fornitura affidabile di prodotti aerospaziali sicuri e ad alte prestazioni.

Fonte: Business Wire

