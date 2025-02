Saudi Aramco si unisce a The Open Group come membro Platinum

SAN FRANCISCO: The Open Group, l'organizzazione di standard tecnologici indipendenti dai vendor, ha annunciato oggi che Saudi Aramco è diventata il suo più recente membro Platinum. In questa veste, Saudi Aramco avrà l'opportunità di espandere la propria presenza nei forum di The Open Group, di assumere una posizione di leadership e di venire rappresentata nel consiglio direttivo.

Saudi Aramco si è unita per la prima volta a The Open Group nel 2016 come membro dell'Open Process Automation™ Forum (OPAF). La società ha collaborato con i leader del settore a un banco di prova per l'automazione O-PAS™, valutando e convalidando le tecnologie aperte e interoperabili di prossima generazione.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita