Duravant acquisisce Pattyn, fornitore di sistemi di automazione per gli imballaggi per applicazioni sfuse e industriali

Il leader delle soluzioni di automazione Duravant ha sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione di Pattyn.

DOWNERS GROVE, Illinois: Duravant LLC ("Duravant"), un fornitore globale di apparecchiature ingegnerizzate e soluzioni di automazione per i settori della trasformazione degli alimenti, del packaginga e della movimentazione dei materiali, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Pattyn Group BV ("Pattyn"), azienda di progettazione e produzione di sistemi di automazione specializzati nell'imballaggio B2B. Pattyn è nota come il principale leader nella fornitura di soluzioni di automazione complete e di servizi a valore aggiunto per le applicazioni di imballaggio bag-in-box. Con sede a Bruges, in Belgio, Pattyn vanta oltre 70 anni di esperienza nella progettazione di macchinari e sistemi chiavi in mano per tecnologie di conteggio, pesatura, riempimento e confezionamento per alimenti, ingredienti e destinati a vari settori non alimentari.

Fonte: Business Wire

