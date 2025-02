Rivoluzionare il funzionamento dei compressori aria: ELGi presenta l'innovativa tecnologia "STABILISOR"

Definizione di nuovi standard in termini di affidabilità dell'aria compressa, costi energetici e portata variabile

WATERLOO, Belgio: In un significativo balzo in avanti per l’industria dell’aria compressa, Elgi Equipments (BSE: 522074 NSE: ELGIEQUIP), uno dei principali produttori mondiali di compressori d'aria con oltre 64 anni di eccellenza nel settore dell'aria compressa, ha annunciato oggi l'introduzione della sua pionieristica tecnologia di stabilizzazione dell'aria compressa. Progettato per rivoluzionare il modo in cui i compressori operano in impianti con richiesta d'aria variabile, il Sistema STABILISOR mira ad affrontare le sfide di sempre delle prestazioni non costanti dei compressori, dell'inefficienza e dell'usura eccessiva causate da frequenti cicli di carico/scarico.

In ambito industriale, il gap tra la capacità del compressore e la domanda di aria dell'impianto è intrinsecamente dinamico. Questa variabilità porta a frequenti operazioni di carico e scarico, che destabilizzano il compressore e compromettono il flusso critico e i componenti cinematici. Le soluzioni tradizionali, come l'aumento del volume del serbatoio, la modifica delle pressioni di carico/scarico o l'aggiunta di convertitori di frequenza (VFD), spesso non sono all'altezza, introducendo nuove inefficienze o costi operativi più elevati.

“Il sistema STABILISOR impiega un principio di “ricircolo e recupero”, primo nel suo genere, che allinea perfettamente la capacità del compressore con la domanda d'aria dell'impianto, attraverso tecniche di ricircolo e recupero controllate. Stabilizzando i flussi d'aria nel circuito, il sistema STABILISOR riduce al minimo i cicli di carico/scarico, garantendo una maggiore durata dei macchinari, ottimizza l'uso dell'energia, ottenendo fino al 15% di risparmio energetico nelle applicazioni tipiche, riducendo al contempo le inefficienze del sistema, mantenendo prestazioni superiori al variare dei modelli di domanda. Grazie al suo design ad alta efficienza energetica e al potenziale di riduzione dell'usura, STABILISOR si allinea con gli obiettivi globali di sostenibilità. La sua implementazione negli impianti industriali rappresenta un passaggio verso un sistema più ecologico ed economico dei processi di produzione" dice Dr. Jairam Varadaraj, Managing Director - Elgi Equipments Ltd.

- Dr. Venu Madhav, Direttore Tecnologia, Elgi Equipments Ltd ha dichiarato: "Il sistema STABILISOR utilizza valvole progressive e on-off progettate con precisione per ricircolare la capacità in eccesso all'interno del sistema. Questo sistema sfrutta le zone di stabilizzazione e le tecniche di recupero a bassa pressione per bilanciare dinamicamente le richieste di flusso d'aria, ridurre al minimo le perdite di energia mirando a punti di pressione con differenze minime, massimizzando al contempo l'affidabilità complessiva del sistema".

Per soddisfare le diverse esigenze operative, il sistema STABILISOR sarà disponibile in India e in tutto il mondo, nel 2025, in due versioni:

Versione Light: Progettato per l'installazione sul campo, il risparmio energetico e una maggiore affidabilità.

Versione pesante: Montato in fabbrica per un risparmio energetico superiore e una stabilità completa.

L'innovativo design e la metodologia di controllo di STABILISOR è stata brevettata in tutto il mondo, il che lo rende un progresso pionieristico nel campo della tecnologia dell'aria compressa. Per saperne di più sulle soluzioni avanzate di aria compressa di ELGi, visita www.elgi.com.

A proposito di ELGi Elgi Equipments Limited è un produttore globale di compressori d'aria rinomato per la sua vasta gamma di sistemi di aria compressa innovativi e tecnologicamente avanzati. Impegnata a massimizzare la produttività dei clienti e a ridurre al minimo i costi di proprietà, ELGi offre ai clienti una gamma completa di soluzioni per l'aria compressa progettate per migliorare l'efficienza energetica e fornire prestazioni superiori. L'offerta di prodotti comprende compressori d'aria rotativi a vite lubrificati e oil-free, compressori d'aria alternativi lubrificati a olio e oil-free, compressori d'aria centrifughi, essiccatori, filtri, accessori a valle e soluzioni IOT per il monitoraggio remoto 24/7. Con un portafoglio di oltre 400 prodotti, ELGi si rivolge a un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori. Per ulteriori informazioni sull'organizzazione e sui prodotti, visitare http://www.elgi.com

--------------------------------------------------------------------------------------

SEGUICI SULLE NOSTRE PIATTAFORME GLOBALI PER RIMANERE AL PASSO CON TUTTI GLI SVILUPPI E LE NOVITÀ

Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube | Instagram

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita