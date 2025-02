PHC e CCRM collaborano per sviluppare processi di coltura dell'espansione delle cellule T primarie per aumentare l'efficienza e migliorare la qualità delle cellule

TOKYO e TORONTO: PHC Corporation ha firmato un accordo quadro di collaborazione con CCRM per collaborare allo sviluppo di processi di coltura di espansione delle cellule T primarie(*1) con l'obiettivo di accelerare la realizzazione di prodotti di terapia genica e cellulare (CGT). Questa iniziativa collaborativa integrerà “LiCellGrowTM(*2), il sistema di espansione cellulare di PHC in fase di sviluppo, con le profonde conoscenze di CCRM in medicina rigenerativa e la biomanifattura per stabilire nuovi processi di coltura finalizzati a migliorare l'efficienza delle colture cellulari e la qualità per le CGT.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita