24.000 partecipanti registrati affollano i padiglioni della riuscita SPIE Photonics West 2025

Il maggior evento annuale dedicato all'ottica e alla fotonica evidenzia nuove e interessanti ricerche, networking e le ultime novità nel campo dei prodotti fotonici e delle tendenze di settore

BELLINGHAM, Washington: SPIE, la società internazionale per l'ottica e la fotonica, ha registrato 24.000 professionisti dell'ottica e della fotonica provenienti da oltre 75 paesi a Photonics West, il maggior incontro annuale internazionale di fotonica organizzato dall'azienda presso il Moscone Center di San Francisco. Questa settimana all'insegna del dinamismo, in programma dal 25 al 30 gennaio, ha visto la partecipazione di 1.588 espositori, con 5.000 presentazioni tecniche in quattro percorsi mirati: BiOS, LASE, OPTO e Quantum West, quattro esposizioni e la conferenza AR | VR | MR, che si è svolta in contemporanea.

Fonte: Business Wire

