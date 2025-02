Tigo Energy amplia Predict+ per l’analisi delle utenze mentre la piattaforma è prossima a una crescita annuale decupla

La piattaforma Predict+ supera i 140.000 metri gestiti globalmente, amplia la serie di caratteristiche avanzate e mette a disposizione delle utility europee e nordamericane funzioni di previsione delle produzione e del consumo di energia basate sul machine learning.

CAMPBELL, California: Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo”), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni software intelligenti nel settore dell’energia e degli impianti fotovoltaici, oggi ha annunciato il lancio di una serie di notevoli perfezionamenti della piattaforma Predict+ che offre alle utility dati approfonditi sulle richieste della rete elettrica, sulla generazione di rinnovabili e sulle dinamiche del settore dell’energia. Progettata per migliorare l’accuratezza, la scalabilità e l’affidabilità delle previsioni riguardanti l’energia con precisione fino al 97,5% grazie al machine learning e all’intelligenza artificiale, la piattaforma utilizza i dati sul consumo forniti da contatori intelligenti per prevedere con precisione i consumi e la produzione della rete elettrica.

Fonte: Business Wire

