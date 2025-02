ShadowDragon lancia la sua suite multilingue e crea un nuovo standard nell'analisi dei link, nel monitoraggio e nell'OSINT

ShadowDragon Horizon: potenziare le indagini globali in spagnolo, francese, italiano e tedesco, con altre lingue che si profilano all'orizzonte

HOOVER, Alabama: ShadowDragon, leader nelle soluzioni per le indagini digitali e per l'open-source intelligence (OSINT), oggi ha annunciato il lancio di Horizon in diverse lingue. Con effetto immediato, questo strumento fiore all'occhiello dell'azienda, precedentemente disponibile in inglese, ora è totalmente localizzato in spagnolo, francese, italiano e tedesco, con previsioni per il rilascio di ulteriori lingue nei prossimi mesi. Espandendo il supporto linguistico, ShadowDragon diventa la prima azienda del settore a offrire una serie completa di avanzate capacità OSINT studiate per servire un'ampia gamma di investigatori globali, forze dell'ordine e agenzie di intelligence.

Fonte: Business Wire

