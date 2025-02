EH Group ottiene la certificazione ISO 9001

NYON, Svizzera: EH Group è lieta di annunciare l'ottenimento della certificazione ISO 9001 concessa da SQS, l'Associazione Svizzera per la certificazione dei Sistemi di Qualità riconosciuta a livello mondiale. Il rigoroso processo di verifica ha confermato che i nostri processi di sviluppo e produzione soddisfano i massimi standard internazionali di gestione della qualità. L'implementazione di questo standard sottolinea il nostro impegno nella fornitura di qualità e nel miglioramento costante.

Standard

“Prepararsi per la certificazione ISO 9001 ha significato coinvolgere l'intero team, e arrivare al centro dei nostri processi produttivi e di sviluppo tecnologico. Ottenere la certificazione ha dimostrato le procedure solide e ben definite che abbiamo applicato in tutte le nostre attività commerciali”, ha dichiarato Danny Knippen, Ingegnere per la sicurezza, affidabilità e certificazione.

Fonte: Business Wire

