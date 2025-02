KRAFTON registra vendite (2,7098T KRW) e utili operativi (1,1825T KRW) da record nel 2024

Ricavi da record, con un tasso medio annuo di crescita delle vendite pari al 20% negli ultimi cinque anni

L'obiettivo è realizzare vendite per 7T KRW e raddoppiare il valore aziendale "assicurandosi una grande proprietà intellettuale del franchise"

Rafforzare l'innovazione nell'industria globale del gaming grazie ai progressi tecnologici dell'AI

SEUL, Corea del Sud: KRAFTON, Inc. ha tenuto un briefing sulle relazioni con gli investitori (IR) l'11 febbraio, annunciando i risultati finanziari per il quarto trimestre e l'anno fiscale 2024.

Secondo i rendiconti finanziari consolidati in base agli Standard finanziari internazionali coreani (Korean International Financial Reporting Standards, K-IFRS), KRAFTON ha registrato vendite pari a 2,7098T KRW e un utile operativo (OP) pari a 1,1825T KRW per il 2024, i più alti di sempre.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita