NetApp rivoluziona lo storage a blocchi per soddisfare le esigenze dei moderni carichi di lavoro

I nuovi sistemi di storage a blocchi semplici, potenti ed economici alimentano applicazioni critiche

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura dei dati intelligente, oggi ha annunciato gli aggiornamenti del suo portafoglio aziendale di stoccaggio, ampliando la NetApp ASA A-Series con nuovi sistemi progettati per accelerare e consolidare i carichi di lavoro a blocchi per aziende di tutte le dimensioni. Oltre all'annuncio di nuove capacità di cyber resilience, questi sistemi consentono ai clienti di creare un'infrastruttura di dati priva di silos che funziona e si basa sull'intelligenza.

Le organizzazioni devono ridefinire la propria strategia dei dati per accedere alla flessibilità dei dati e alla sicurezza necessaria per modernizzare con successo le loro operazioni IT e realizzare un'innovazione efficiente.

Fonte: Business Wire

