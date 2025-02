Opengear annuncia l’espansione di CM8100-10G-5G: gestione di rete ottimizzata grazie alla connettività 5G e all’accesso fuori banda scalabile

SANDY, Utah: Opengear, un’impresa del gruppo Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com) che sviluppa soluzioni sicure e intelligenti per la gestione fuori banda Smart Out of Band™, annuncia l’espansione della serie Console Manager CM8100-10G con il lancio della tecnologia cellulare 5G integrata. Questa versione offre il supporto attendibile alla connettività, alla sicurezza e all’efficienza operativa su cui i clienti Opengear contano mentre impiegano una soluzione avanzata per le loro reti.

L’IA, l’IoT e il cloud computing stanno trasformando come le aziende operano. Queste tecnologie richiedono bassa latenza, notevole larghezza di banda e connettività sempre attiva, spingendo le organizzazioni IT a ripensare come installare, gestire e proteggere un’infrastruttura cruciale.

Fonte: Business Wire

