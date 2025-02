Xsolla e AppsFlyer presentano un'integrazione personalizzata per aumentare le prestazioni del negozio online di giochi per cellulari

La prima collaborazione del settore introduce l'analisi multipiattaforma come soluzione integrata per risolvere le sfide della misurazione sui cellulari e sul web per gli sviluppatori di videogiochi

LOS ANGELES e SAN FRANCISCO: Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, si è alleata con AppsFlyer, il leader globale nella misurazione, attribuzione e analisi dei dati, nella prima collaborazione di negozio online nel settore dei video giochi industry web shop collaboration. Questo potenziamento della collaborazione tra Xsolla e AppsFlyer offre agli sviluppatori di videogiochi informazioni migliorate e attivazione semplificata per la sua soluzione Web Shop, disponibile in tutto il mondo. Inoltre, introduce soluzioni per affrontare le sfide delle misurazioni e delle attribuzioni multipiattaforma. La collaborazione comprende due opzioni di integrazione: server-to-server (S2S) e sul web per i videogiochi su cellulare.

Xsolla e AppsFlyer collaborano strettamente da oltre un anno per sviluppare due integrazioni personalizzate che affrontano le sfide critiche nel mercato dei cellulari. Queste integrazioni offrono agli sviluppatori di videogiochi dati completi sul comportamento dell'utente, le prestazioni della campagna e l'attribuzione dei ricavi sulle piattaforme mobili e sul web. L'attivazione è semplice e non richiede codici da parte degli sviluppatori: team di ogni dimensione possono attivare questi strumenti direttamente negli account dei publisher di Xsolla e AppsFlyer. Questo approccio evidenzia l'impegno di Xsolla a semplificare processi complessi e a supportare il successo degli sviluppatori.

La Mobile Application S2S Integration consente la misurazione completa del Lifetime Value (LTV) e del Return on Advertising Spend (ROAS) per acquisti realizzati nell'applicazione e sul Web Shop. Gli acquisti sul Web Shop vengono misurati come eventi in-app, e AppsFlyer attribuisce ogni acquisto al numero di installazioni di applicazioni mobili , acquisizione di utenti e campagne di ricoinvolgimento per aiutare a fornire un percorso utente multipiattaforma completo, LTV completo e un calcolo generale del Return on Investment (ROI). Il processo di impostazione è semplice e non richiede competenze tecniche, rendendolo accessibile a tutti gli sviluppatori su cellulare attraverso i Publisher Account di Xsolla e AppsFlyer.

La Web Integration Activation è progettata per misurare e valutare le prestazioni del marketing, i tassi di conversione delle pubblicità, la creatività pubblicitaria ad alte prestazioni e gli sforzi di re-targeting per i Web Shop utilizzando Site Builder di Xsolla. Gli sviluppatori possono facilmente attivare questa funzionalità, che permette loro di misurare l'efficacia delle campagne pubblicitarie, dirottando il traffico ai loro Web Shop attraverso i Publisher Account di Xsolla AppsFlyer.

“La soluzione Web Shop di Xsolla ha rivoluzionato l'industria dello sviluppo dei videogiochi, creando oltre 500 Web Shop. In precedenza, i tradizionali strumenti di misurazione delle prestazioni mobili non erano adatti a questo scenario. Queste integrazioni con AppsFlyer colmano la lacuna dei dati tra Web Shop e app mobili, offrendo agli sviluppatori di videogiochi una visione completa del LTV e del ROI complessivo”, ha dichiarato Berkley Egenes, Responsabile di Marketing e Crescita. “Questa collaborazione sottolinea l'impegno di Xsolla a semplificare le complessità per i nostri partner di videogiochi mobili e consente decisioni commerciali più intelligenti basate su flussi di dati completi nel percorso del giocatore”.

“In un ecosistema di gioco sempre più dinamico e in evoluzione, comprendere il percorso completo dell'utente sul cellulare e sul web è fondamentale per gli sviluppatori che mirano a ottimizzare le prestazioni e massimizzare i ricavi”, ha dichiarato Adam Smart, Direttore dei prodotti gaming di AppsFlyer. “Unendo le competenze di Xsolla nel commercio con le capacità analitiche leader nel settore di AppsFlyer, vedremo misurazioni e attribuzioni multipiattaforma ininterrotte, che daranno agli sviluppatori le informazioni necessarie per prendere decisioni più intelligenti e accelerare la crescita del settore. Grazie a queste integrazioni, gli sviluppatori potranno concentrarsi sulla creazione di eccezionali esperienze di gioco, consapevoli del fatto che i loro successi sono adeguatamente riconosciuti”.

Queste integrazioni affrontano due importanti sfide nell'ecosistema dei giochi su cellulare: la misurazione affidabile di LTV e ROAS su diverse piattaforme e il tracciamento accurato delle campagne pubblicitarie dei Web Shop. Gli sviluppatori possono gestire piccole attivazioni direttamente attraverso i propri account con un processo di attivazione semplificato tramite il Publisher Account di Xsolla e il Publisher Account di AppsFlyer.

L'industria dei videogiochi, particolarmente dei giochi su cellulare, richiede sempre più spesso strumenti che offrono chiare informazioni sul comportamento del giocatore e consentono la misurazione precisa delle prestazioni delle campagne su varie piattaforme. Queste soluzioni aiutano gli sviluppatori a ottimizzare strategie di coinvolgimento e ROI, permettendo così agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di eccezionali esperienze di gioco.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Informazioni su AppsFlyer

AppsFlyer aiuta i marchi a prendere decisioni efficaci per la loro attività e i loro clienti con le sue tecnologie all'avanguardia di misurazione, analisi dei dati, deep linking, coinvolgimento, protezione dalle frodi, data clean room e tutela della privacy. Realizzata sull'idea che i marchi possono aumentare la privacy dei clienti fornendo nel contempo esperienze eccezionali, AppsFlyer permette a migliaia di creatori e partner tecnologici di creare rapporti migliori e più significativi con i clienti.

