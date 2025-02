Dragon Elements si libera dagli schermi con LATIDO® Capsule

SCALE Nanotech crea Dragon Elements per portare la tecnologia audiovisiva a base di grafene al mercato dell'XR (realtà estesa) e dei dispositivi elettronici indossabili

VALENCIA, Spagna: SCALE Nanotech, società di R&D avanzato con sede in Estonia, ha annunciato il lancio della sua spinout Dragon Elements in Spagna, segnando così un ingresso dirompente nel settore dell'XR e dei dispositivi elettronici indossabili. Dragon Elements dovrebbe commercializzare le capsule LATIDO®, una tecnologia rivoluzionaria a base di grafene progettata per ridefinire l'interazione umana con l'hardware eliminando la necessità di tradizionali componenti audio e video.

La nascita di LATIDO®: un nuovo paradigma nella tecnologia audiovisiva

Termine derivato dallo spagnolo latido (battito), LATIDO® rappresenta un cambiamento radicale nell'hardware audiovisivo.

Fonte: Business Wire

