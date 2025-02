MultiBank Group lancia i titoli di CFD degli EAU sull'app MultiBank-Plus e sulla piattaforma MT5

DUBAI: MultiBank Group, uno degli istituti di derivati finanziari più grandi al mondo, annuncia il lancio dei titoli Contracts for Difference (CFD) degli EAU sull'innovativa MultiBank-Plus App e sulla piattaforma MT5. Questa espansione consente agli investitori di negoziare titoli del Dubai Financial Market (DFM) e dell'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) su tutti i tipi di conto, compresi Standard, Pro e ECN.

L'iniziativa rafforza l'impegno della società nell'innovazione e nell'accesso al mercato in espansione per titolari di conti in tutto il mondo. Introducendo i titoli CFD degli EAU sulla MultiBank-Plus App e MT5, il Gruppo consente ai trader di diversificare i propri portafogli e sfruttare le opportunità nello scenario degli investimenti in costante crescita negli EAU.

Fonte: Business Wire

