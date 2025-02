Salience Labs ha chiuso il round di Serie A guidato da Applied Ventures e dal fondo ICM HPQC

Dott. William Jeffrey nominato membro del Consiglio di Amministrazione e Bonnie Tomei in qualità di CFO

OXFORD, Inghilterra: Salience Labs Limited, leader nelle soluzioni fotoniche per la connettività dell'infrastruttura dei data center IA, ha annunciato oggi la chiusura di un finanziamento di serie A da 30 milioni di dollari, guidato dal fondo ICM HPQC Fund e da Applied Ventures LLC, il ramo di venture capital di Applied Materials Inc., per promuovere lo sviluppo dei suoi switch ottici per la connettività IA su larga scala. Ad Applied Ventures e ICM HPQC Fund si sono aggiunti Braavos e la partecipazione continuativa degli investitori esistenti Oxford Sciences Enterprises, Cambridge Innovation Capital e dei leader del settore globale dei semiconduttori, tra cui Silicon Catalyst e Jalal Bagherli.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita