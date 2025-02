Forrester: la spesa tecnologica globale supererà i 4,9 trilioni di dollari nel 2025

L'IA generativa, la cybersecurity e le soluzioni cloud sono pronte a generare una crescita del 5,6% nel 2025 rispetto al 4,6% del 2024

CAMBRIDGE, Massachusetts: Forrester (Nasdaq: FORR) prevede che la spesa tecnologica globale crescerà del 5,6% nel 2025 per raggiungere i 4,9 trilioni di dollari, rispetto ai 4,7 trilioni di dollari del 2024, registrando un'importante accelerazione. I principali fattori di crescita includono la rapida adozione di software, servizi IT, IA generativa (genAI) e tecnologie cloud. Si prevede che la regione Asia Pacifico e il Nord America registreranno la crescita più rapida.

Secondo il Global Tech Forecast, 2024 To 2029 di Forrester, nel 2025 il software e i servizi IT rappresenteranno assieme il 66% della spesa tecnologica globale, alimentata dall'aumento degli investimenti in soluzioni di cybersecurity e dalla modernizzazione dei sistemi legacy.

Fonte: Business Wire

