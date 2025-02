Lattice presenterà avanzate soluzioni programmabili all'embedded world 2025

HILLSBORO, Oregon: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, oggi ha annunciato il programma espositivo per embedded world 2025. Saranno esposte le tecnologie Lattice più recenti per tutto il corso della fiera, con sessioni di conferenze moderate da esperti, oltre a uno stand ricco di demo incentrato su Edge AI, connettività, video e sicurezza. In collaborazione con un elenco notevole di partner per l'innovazione, Lattice presenterà i suoi ultimi progressi nelle soluzioni FPGA che consentono agli ingegneri di innovare e accelerare i progetti per applicazioni del settore degli autoveicoli, industriali e di sicurezza a livello di edge.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando: Stand e punto demo di Lattice: 11 – 13 marzo, padiglione 4, stand n. 528 Sessioni delle conferenze 11 marzo, ore 14:15 – 14:45 GMT+1 Sessione 6.1 (MIPI per la visione embedded): "Machine Vision Processing of Event based Sensor with MIPI Interface on FPGAs" (Elaborazione della visione artificiale del sensore basato su eventi con interfaccia MIPI su FPGA) 12 marzo, ore 11:00 – 11:30 GMT+1 Sessione 1.13 (IoT cellulare): "Green FPGA: The Role of FPGA in Waveform Agnostics Radio Unit (RU) for 5G and 6G Applications" (FPGA verde: il ruolo degli FPGA nell'unità radio (RU) agnostica della forma d'onda per le applicazioni del 5G e del 6G) 12 marzo, ore 15:00 – 15:30 GMT+1 Sessione 7.6 (Smart sensing basato sull'Edge AI): "Sensor Hub for Near-Sensor Low-latency Data Fusion in AI System" (Hub sensore per la fusione di dati dei sensori di vicinanza a bassa latenza nel sistema AI)

Dove: embedded world 2025, Fiera di Norimberga, Norimberga, Germania



L'embedded world Exhibition and Conference di Norimberga, Germania, è la piattaforma globale che consente alla comunità embedded di scambiare informazioni e scoprire le ultime novità in fatto di tendenze, prodotti e tecnologie.

Risorse di supporto

Per programmare un incontro con Lattice all'embedded world 2025 contattare latticeevents@latticesemi.com

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito https://www.latticesemi.com

Per ulteriori informazioni sulla conferenza e per registrarsi visitare la pagina https://www.embedded-world.de/en

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

Fonte: Business Wire

