Esri Developer & Technology Summit offre un programma ampliato per riflettere la crescita dello sviluppo geospaziale

Il 20o anno dell'evento più importante per gli sviluppatori accoglie architetti e amministratori di sistema, tecnici di DevOps e della sicurezza e costruttori

REDLANDS, Calif.: L'11 marzo 2025, Esri, il leader globale nella tecnologia dei sistemi informatici geografici (GIS), ospiterà il Developer & Technology Summit a Palm Springs, California.

Negli ultimi 20 anni, l'evento, già noto come Esri Developer Summit, si è sviluppato notevolmente per supportare la crescente comunità Esri degli utenti di sviluppatori, architetti e amministratori di sistema, DevOps e tecnici della sicurezza, e costruttori. I partecipanti di quest'anno possono aspettarsi un'ampia gamma di contenuti tecnici che comprendono gli ultimi strumenti per sviluppatori e le implementazioni informatiche.

Fonte: Business Wire

