Il Premio Zayed per la Sostenibilità apre un bando globale per soluzioni trasformative

Il fondo da 5,9 milioni di dollari consente alle piccole e medie imprese, alle organizzazioni no profit e alle scuole superiori di sviluppare soluzioni sostenibili e trasformare le loro comunità

In 6 categorie chiave (Salute, Alimentazione, Energia, Acqua, Azione per il clima e Scuole superiori globali), i vincitori saranno premiati per il loro impatto rivoluzionario e riceveranno il prestigioso premio

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Il Premio Zayed per la Sostenibilità degli Emirati Arabi Uniti, un'entità del portfolio di Erth Zayed Philanthropies che incide sulla vita di 400 milioni di persone in tutto il mondo promuovendo soluzioni innovative alle pressanti sfide globali, ha ufficialmente annunciato il bando per il 2026. Il Premio, che segna 17 anni di sostegno continuo e responsabilizzazione per la prossima generazione di sostenitori della sostenibilità, invita le piccole e medie imprese (PMI), le organizzazioni senza scopo di lucro e le scuole superiori a presentare i loro progetti in sei categorie distinte: Salute, Alimentazione, Energia, Acqua, Azione per il clima e Scuole superiori globali.

Nel 2024, il Premio ha ricevuto 5.980 candidature da 156 paesi, a testimonianza di un crescente impegno internazionale per lo sviluppo sostenibile. All'inizio del ciclo di candidature 2026, il Premio mira a sfruttare questo impulso e a cogliere l'opportunità unica offerta dal Nexus of Next, una convergenza dinamica di innovazione tecnologica, ingegno umano e visione strategica per accelerare il progresso in tutto il mondo.

Commentando il lancio, Sua Eccellenza il Dott. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti e Direttore Generale del Premio Zayed per la Sostenibilità, ha dichiarato: "Il Premio Zayed per la Sostenibilità onora la visione dello Sceicco Zayed di promuovere uno sviluppo inclusivo, sostenibile e umanitario. Sostenendo progetti che sfruttano le nuove tecnologie per migliorare la vita e promuovere la prosperità nelle comunità locali, il Premio pone le persone al centro del progresso e dimostra il ruolo del Nexus of Next nell'accelerare la crescita socio-economica in tutto il mondo".

Il Premio assegnerà 1 milione di dollari ai vincitori di ciascuna categoria organizzativa, mentre quelli della categoria Scuole superiori globali, suddivisi in sei regioni del mondo, potranno richiedere fino a 150.000 dollari per attuare o ampliare ulteriormente il loro progetto. Questo finanziamento ha già consentito progressi tangibili e il miglioramento delle condizioni di vita in aree vulnerabili di tutto il mondo, dall'ampliamento dell'accesso all'assistenza sanitaria nel Sud-est asiatico alla riduzione della povertà alimentare nell'Africa subsahariana.

I vincitori più recenti del Premio Zayed per la Sostenibilità sono stati premiati durante una cerimonia ad Abu Dhabi alla presenza di Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, insieme a 11 capi di Stato e diversi ministri e leader aziendali. Questi illustri ospiti hanno potuto constatare le promesse e l'impatto di ciascun vincitore, nonché il fermo impegno degli Emirati Arabi Uniti a fornire una piattaforma per la crescita di tali soluzioni.

Per il ciclo 2026, i candidati nelle categorie Salute, Alimentazione, Energia, Acqua e Azione per il clima devono dimostrare che la loro soluzione sta migliorando l'accesso ai servizi essenziali nelle loro comunità e che possono attuare una visione a lungo termine per migliori condizioni di vita e di lavoro. Per la categoria Scuole superiori globali, i progetti devono essere portati avanti da studenti e dimostrare approcci innovativi per affrontare le sfide della sostenibilità.

Per incoraggiare una più ampia gamma di organizzazioni e scuole superiori a partecipare, il Premio accetta candidature in più lingue, tra cui arabo, cinese, inglese, francese, russo, spagnolo e portoghese.

La valutazione di ciascuna candidatura per il premio prevede una rigorosa procedura in tre fasi. In primo luogo, viene condotta una due diligence su tutte le candidature per garantire che soddisfino i criteri di valutazione dell'impatto, dell'innovazione e dell'ispirazione che contraddistinguono il premio. Vengono così identificate e selezionate le candidature idonee. A seguito di ciò, un comitato di selezione composto da gruppi di esperti internazionali indipendenti, specifici per categoria, porta avanti un'ulteriore scrematura. In questa rosa di candidati vengono scelti i finalisti, e la Giuria del premio dovrà eleggere all'unanimità i vincitori di tutte e sei le categorie.

I vincitori del Premio Zayed per la Sostenibilità saranno annunciati nel 2026 durante una cerimonia di premiazione.

Per maggiori dettagli e per inviare la propria candidatura, fare clic qui.

Informazioni sul Premio Zayed per la Sostenibilità

Il Premio Zayed per la Sostenibilità, un'entità del portfolio di Erth Zayed Philanthropies, è il pionieristico riconoscimento degli Emirati Arabi Uniti per soluzioni innovative alle sfide globali.

Un omaggio all'eredità e alla visione del padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, il premio mira a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo.

Ogni anno, nelle categorie "Salute", "Alimentazione", "Energia", "Acqua", "Azione per il clima" e "Scuole superiori globali", l'iniziativa premia le organizzazioni e le scuole superiori per le loro soluzioni innovative alle esigenze più urgenti del nostro pianeta.

Con 128 vincitori in 17 anni, il Premio ha avuto un impatto positivo su oltre 400 milioni di individui in tutto il mondo, ispirando gli innovatori ad amplificare la propria influenza e a tracciare un futuro sostenibile per tutti.

