Toshiba a EuroCIS: Empowering Retailers to “Create Your Tomorrow”

Neuss (Germania): A EuroCIS 2025, Toshiba Global Commerce Solutions presenta soluzioni innovative per negozi smart, con esperienze client personalizzate e sicuri (stand #B42, padiglione 9). La fiera internazionale avrà luogo dal 18 al 20 Febbraio a Düsseldorf, Germania.

"In un mondo ricco di opportunità, ogni retailer può costruire il proprio futuro e offrire esperienze cliente eccezionali, raggiungendo la crescita desiderata, grazie al supporto di un partner esperto", afferma Robin Lyon, Executive Director of Channels & Marketing, Toshiba Global Commerce Solutions. "Per consentire ai retailer di 'creare il proprio domani', Toshiba offre soluzioni complete che integrano hardware modulare MxP®, software e servizi, sfruttando la potenza dell'IA, della computer vision e di altre tecnologie innovative. Soluzioni self-service avanzate e nuove tecnologie POS sono progettate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni retailer, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore."

Soluzioni innovative presentate allo stand Toshiba:

Loss prevention e customer experience al self-checkout : La nuova Piattaforma Modulare eXpansion (MxP®) offre soluzioni di self-checkout dal design elegante, adatte a ogni segmento retail. Diverse configurazioni integrano funzionalità di loss prevention e riconoscimento dei prodotti, grazie all'IA, alla computer vision e ai sensori IoT. Le telecamere TCx® EDGEcam+ di Toshiba monitorano il comportamento dei clienti senza server in negozio, migliorando la sicurezza in tutta l'area di checkout. Per un self-checkout rapido e senza scansione, il MxP® VisionKiosk utilizza la computer vision e l'IA per identificare automaticamente gli articoli e offrire un'esperienza di shopping fluida.

: I nuovi sistemi POS All-in-One TCx® 820 e i Touch Display TCx® sono disponibili in diversi formati con un design elegante, adatti a ogni segmento retail. Configurazione personalizzabile in cinque formati per una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente o utilizzo. Schermi da 10" a 24" disponibili in orientamento orizzontale e verticale. Esperienze di shopping personalizzate: Catch Retail è la piattaforma retail basata su IA per spazi fisici, che monetizza i dati per retailer e brand, consentendo loro di raggiungere nuovi target di pubblico in negozio. Catch mostrerà come rivoluzionare l'engagement dei clienti, la loyalty e la crescita del fatturato grazie a esperienze di shopping personalizzate su diversi touchpoint.

Axiom Cloud mostrerà come i retailer possono ridurre i consumi energetici e i costi di manutenzione nella loro catena del freddo grazie all'intelligenza artificiale. Toshiba Commerce Marketplace: Rispondendo alle esigenze in costante evoluzione del retail, il Toshiba Commerce Marketplace connette i retailer con una vasta rete di partner tecnologici leader del settore. Una piattaforma strategica per rimanere competitivi nel mondo digitale, ottimizzare le operazioni e migliorare l'esperienza di acquisto. Oggi, il Commerce Marketplace include partner come Adyen, Zebra, Datalogic, Ingenico, Ecrebo, Qualcomm, Honeywell e Aptos, tra molti altri.

Toshiba sarà presente sui palchi Blue e Red di EuroCIS

Gli esperti Toshiba condivideranno la loro conoscenza ed esperienza sui palchi di EuroCIS:

18 Febbraio 11:40 - 12:00 sul Palco Blu (padiglione 10 G65)

The Business Benefits of Switching to a Secure Retail Cloud

Johnny Flynn, Retail Cloud Architect, Toshiba Global Commerce Solutions

19 Febbraio 14:00 - 14:20 sul Palco Rosso (padiglione 10 G01)

From Simple Break-Fix Maintenance to Sustainable Business Availability Management

Catherine Bataille, Director Professional Services, Toshiba Global Commerce Solutions

Dries de Beul, Technical Design & Solution Architect, Toshiba Global Commerce Solutions

Prenota un incontro con Toshiba a EuroCIS, a questo link: Prenota un incontro con Toshiba

Toshiba Global Commerce Solutions:

Supportiamo i retailer nel loro percorso di crescita, fornendo un ecosistema dinamico di soluzioni e servizi intelligenti e agili. In questo modo, i retailer possono adattarsi con flessibilità alle esigenze delle nuove generazioni di consumatori e alle mutevoli condizioni di mercato. Grazie al supporto di una rete globale di dipendenti e partner, i retailer ottengono maggiore visibilità e controllo sulle loro operazioni, mantenendo la flessibilità necessaria per costruire, scalare e trasformare le esperienze di acquisto, anticipando e soddisfacendo le esigenze in costante evoluzione dei consumatori.

Toshiba Global Commerce Solutions è una società interamente controllata da Toshiba Tec Corporation, quotata alla Borsa di Tokyo.

Fonte: Business Wire

