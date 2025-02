Yamaha Motor: sintesi dei risultati consolidati dell'esercizio fiscale conclusosi al 31 dicembre 2024

IWATA, Giappone: Yamaha Motor Co., Ltd. (Tokyo: 7272) annuncia i risultati consolidati dell'esercizio 2024.

I ricavi sono stati di 2.576,2 miliardi di yen (un aumento di 161,4 miliardi di yen, pari al 6,7% rispetto all'anno fiscale precedente), grazie all'aumento delle vendite e dei prezzi unitari dei modelli del nostro core business delle motociclette venduti in Brasile e in India.

Per quanto riguarda il reddito operativo, dopo aver registrato gli effetti dell'impennata dei prezzi sull'aumento del costo del lavoro e delle altre spese generali, amministrative e di vendita, le spese legate alla revisione della nostra struttura aziendale, come le riduzioni delle valutazioni delle scorte, e le perdite di valore di alcune immobilizzazioni nei settori SPV e RV, il dato finale per il 2024 è stato di 181,5 miliardi di yen (una riduzione di 62,4 miliardi di yen, pari al 25,6%).

Con la riduzione del reddito operativo, il reddito netto attribuibile ai proprietari della casa madre è stato di 108,1 miliardi di yen (una riduzione di 50,4 miliardi di yen, cioè il 31,8%).

Per l'intero anno fiscale consolidato, il dollaro statunitense è stato scambiato a 152 yen (un deprezzamento di 11 yen rispetto all'anno fiscale precedente) e l'euro a 164 yen (un deprezzamento di 12 yen).

Previsione dei risultati aziendali consolidati per l'anno fiscale che si concluderà al 31 dicembre 2025

Prevediamo che la domanda di motociclette sui mercati emergenti nel settore Land Mobility rimarrà solida, mentre la domanda di motori fuoribordo nel settore Marine Products registrerà una graduale ripresa.

In termini di rischi, prevediamo che gli aumenti dei prezzi dell'alluminio e di altre materie prime, nonché dei costi della manodopera e dell'energia, continueranno a salire. In risposta a questi potenziali rischi, lavoreremo per ridurre i costi e migliorare la produttività.

Condurremo, inoltre, riforme strutturali per le attività SPV e RV al fine di migliorare la redditività, mentre, per quanto riguarda le nostre attività principali, i nostri sforzi saranno orientati al raggiungimento di una crescita sostenibile concentrandoci su ricerca e sviluppo, sviluppo di nuovi prodotti e aggiornamento delle nostre attrezzature di produzione. I risultati aziendali consolidati previsti per l'anno fiscale 2025 sono i seguenti:

Entrate: 2.700,0 miliardi di yen (un aumento di 123,8 miliardi di yen o del 4,8% rispetto all'anno fiscale 2024)

Utile operativo: 230,0 miliardi di yen (un aumento di 48,5 miliardi di yen o del 26,7% rispetto all'anno fiscale 2024)

Utile netto: 140,0 miliardi di yen (un aumento di 31,9 miliardi di yen o del 29,5% rispetto all'anno fiscale 2024)

Dettagli: https://global.yamaha-motor.com/news/2025/0212/result.html

Fonte: Business Wire

