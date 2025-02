WeFi ai fornitori di tecnologia: Oliate gli ingranaggi finanziari dei vostri channel per prepararvi al boom dell'IA sovrana

L'IA sovrana e aziendale richiede una channel finance intelligente per evitare di perdere opportunità.

DENVER, Colorado & ZUG, Svizzera: WeFi, fornitore leader di soluzioni finanziarie per l'IT, porta l'attenzione sul crescente interesse per l'IA sovrana e quella aziendale, che rappresentano opportunità per miliardi di dollari per i fornitori e i rivenditori di tecnologia e che possono avvalersi delle moderne soluzioni di channel finance per un migliore accesso al credito e alla liquidità finanziaria.

Assumere il controllo dell'IA

I governi e le imprese sono sempre più fiduciosi nei confonti dell'IA. Stando a un sondaggio EY AI Pulse, molte aziende stanno raddoppiando gli investimenti nell'IA rispetto a tre anni fa.

Fonte: Business Wire

