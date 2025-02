Ricardo firma un accordo per fornire a Singer trasmissioni manuali su misura

Ricardo ha firmato un accordo pluriennale per la fornitura di trasmissioni destinate alle nuove versioni Singer del modello Porsche 911

LONDRA: Ricardo, una società globale di consulenza strategica, ambientale e ingegneristica, ha firmato un accordo per la fornitura di trasmissioni manuali messe a punto appositamente per le attività di Singer negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Le trasmissioni, prodotte in esclusiva per Singer, inizialmente saranno disponibili ai proprietari che richiedono servizi di restauro del Classic Turbo o DLS Turbo Singer per il modello Porsche 911 Tipo 964.

L'ingresso di Singer nel settore automotive risale al 2009 con l'offerta di servizi Classic. Da allora, l'azienda ha sviluppato servizi di restauro, consentendo ai proprietari di personalizzare le automobili con motore sia aspirato che turbo.

Fonte: Business Wire

