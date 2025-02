Flirtare con l'imbroglio: perché la sextortion è la truffa sentimentale più micidiale

RESTON, Va.: La sextortion è emersa come una delle forme più pericolose di truffa sentimentale, che si approfitta degli utenti online e che ha causato la tragica morte di adolescenti. I truffatori usano profili falsi per attirare le vittime a condividere contenuti intimi, per poi minacciare di diffonderli se non viene pagato un riscatto. Regula , azienda sviluppatrice globale di soluzioni per la verifica dell'identità (IDV), presenta la sua visione di come i social media e le piattaforme di incontri possano rafforzare i metodi di protezione a tutela degli utenti.

Le truffe sentimentali si presentano sotto diverse forme e fanno leva sulla fiducia e la vulnerabilità emotiva per imbrogliare le vittime. Le tattiche più comuni impiegate includono:

Catfishing: i truffatori creano identità false per conquistare la fiducia delle vittime e manipolarle.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita