Gabby Thomas, vincitrice di cinque medaglie olimpiche, entra a far parte di Amazfit come atleta ambasciatrice

Amazfit diventa il primo partner della Thomas per gli smartwatch

MILPITAS, California: Amazfit, marchio di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP) e leader mondiale nei dispositivi indossabili intelligenti, è orgoglioso di annunciare che la cinque volte medaglia olimpica e icona della moda Gabby Thomas è l'ultima ambasciatrice entrata a far parte del sempre più nutrito elenco degli atleti d'eccellenza del marchio. Nell'ambito della partnership quadriennale, la Thomas indosserà gli smartwatch Amazfit sia in pista, durante l'allenamento e le gare, sia fuori dalla pista, per monitorare il sonno e il recupero. Gabby, tramite il registro alimentare basato sull'app Zepp, inoltre potrà accedere in tutta semplicità anche al monitoraggio dell'alimentazione.

Medaglia d'oro nei 200 metri, nella 4x100 metri e nella 4x400 metri, la Thomas ha concluso i Giochi olimpici 2024 di Parigi come la specialista statunitense di atletica con maggiori vittorie.

Fonte: Business Wire

