Kinaxis risolve una controversia in corso

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX: KXS), un leader globale nell'orchestrazione end-to-end della catena di fornitura, ha firmato un accordo di risoluzione con Blue Yonder Group, Inc. per risolvere totalmente tutte le controversie in sospeso tra le aziende che comprendono le rivendicazioni di violazione di brevetto di Blue Yonder e le controdeduzioni di Kinaxis sull'appropriazione indebita di segreti commerciali.

I termini dell'accordo di risoluzione sono riservati.

Informazioni su Kinaxis

Kinaxis è un leader globale nella moderna orchestrazione delle catene di fornitura, alimentando complesse catene di approvvigionamento globali e supportando le persone che le gestiscono, al servizio dell'umanità. La nostra potente piattaforma di orchestrazione delle catene di fornitura alimentata dall'intelligenza artificiale, Maestro™ abbina tecnologie e tecniche proprietarie che offrono piena trasparenza e agilità nell'intera catena di approvvigionamento — dalla pianificazione strategica pluriennale alla consegna dell'ultimo miglio.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita