Schwab e Georgieva discutono della "nuova era" delle trasformazioni globali al World Government Summit di Dubai

I leader di governo e aziendali si riuniranno in occasione del World Government Summit di Dubai per stabilire una roadmap innovativa per la governance globale, concentrandosi sulle soluzioni in materia di sanità, istruzione, tecnologia, commercio internazionale e mobilità.

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: La 12ª edizione del World Government Summit (WGS 2025) ha preso il via martedì a Dubai, e ha riunito rappresentanti di governo, dirigenti d'azienda e leader di pensiero con l'obiettivo di affrontare le profonde trasformazioni della governance globale. Sotto la guida di S.E. Mohammad Abdullah Al Gergawi, Ministro degli Affari di Gabinetto degli Emirati Arabi Uniti e Presidente del World Government Summit, la piattaforma globale desidera promuovere un dialogo inclusivo sulla sostenibilità per il nostro pianeta e i nostri mezzi di sussistenza, trattando temi che vanno dal cambiamento climatico, dalle sfide economiche globali, dalla ridefinizione dell'istruzione e della mobilità fino alle tendenze emergenti del commercio globale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita