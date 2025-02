Elon Musk parla di governance basata sul 'supporto tecnico' mentre i leader mondiali auspicano riforme basate sull'innovazione al summit di Dubai

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Sfoggiando una t-shirt con la scritta "Tech Support", Elon Musk è salito virtualmente sul palco nella giornata conclusiva del World Governments Summit discutendo in diretta con sua altezza Omar Sultan Al Olama, Ministro di Stato per l'intelligenza artificiale, l'economia digitale e le applicazioni di lavoro a distanza degli Emirati Arabi Uniti, per condividere la propria visione in termini di miglioramento dell'efficienza governativa.

Musk ha sottolineato l'urgenza di razionalizzare le operazioni, auspicando l'adozione di istituzioni più piccole e più responsabili per promuovere l'efficienza e la crescita economica.

Il World Governments Summit, che si è svolto a Dubai l'11-13 febbraio, ha richiamato leader ed esperti mondiali per affrontare le sfide critiche in materia di governance, assistenza sanitaria e commercio nel ventunesimo secolo.

Fonte: Business Wire

